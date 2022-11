Fraud Woman: पांच लोगों से शादी कर चुकी महिला, छठवें से इश्क होते ही पहुंच गई जेल

Woman Arrested After Cheated With Five Husband: जब कोई महिला या पुरुष दूसरी या तीसरी बार शादी करता है तो कई जगहों पर नियम यह है कि वह अपने पहले वाले पार्टनर को तलाक दे तभी अगली शादी नियमानुसार वैध मानी जाएगी. लेकिन ब्रिटेन की एक महिला इन दिनों चर्चा में है. महिला ने पांच बार शादी की हुई थी और इस तरह उसके पांच पति थे लेकिन उसने किसी को तलाक नहीं दिया था. जब महिला छठवीं बार शादी का प्लान बना रही थी तभी उसे अरेस्ट कर लिया गया.

पांचों पतियों को तलाक नहीं दिया

दरअसल, यह घटना ब्रिटेन की है. द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला का नाम एमिली होर्ने है. एमिली ने पांच बार शादी की है और उसने पांचों बार अपने पतियों को तलाक नहीं दिया. बताया जाता है कि उसे कई बार कानूनी केस का सामना करना पड़ा लेकिन वह जेल नहीं गई थी और हर बार बच जा रही थी. लेकिन इस बार जब वह अपने छठवें पार्टनर को डेट कर रही थी तो पकड़ी गई.

मामला अदालत में पहुंचा और उसे..

रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला ने अपने किसी भी पति से तलाक नहीं लिया और नई शादियां करती गईं. बिना तलाक लिए शादी करने की वजह से महिला का मामला अदालत में पहुंचा और उसे जेल जाना पड़ा. चौंकाने वाली बात यह है कि उसके छठवें पार्टनर को भी इस धोखे के बारे में पता चल गया. उसने बताया कि अब उन्हें पता चला कि एमिली उन्हें धोखा दे रही है.

धोखाधड़ी के कई केस

उसने यह भी कहा कि गनीमत इस बात की रही कि उसने ब्रेकअप कर लिया वर्ना वह महिला का छठवां पति होता. फिलहाल महिला को बिना तलाक किए इतनी शादियां करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है. उस पर धोखाधड़ी के कई केस बनाए गए हैं. इससे पहले भी एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करने के मामले में कुछ साल पहले महिला दोषी पाई गई थी. फ़िलहाल अब उसे जेल हो गई है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर