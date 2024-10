क्या हो गया हाल! वेटर बनने के लिए भी मारामारी, लाइन में खड़े दिखे हजारों लोग

Canada Restaurant: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी चोरी का वीडियो वायरल होता है तो कभी फनी वीडियो वायरल होता है. पर आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जिसे देख कर आपके होस उड़ जाएगा. ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि विदेश का है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि करीब 6 हजार से ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में वेटर बनने के लिए रेलगाड़ी की तरह लंबी लाइन में खड़े दिख रहे हैं.

बताते हैं कि भारत में पिछले पांच साल से कॅाफी बेरोजगारी बढ़ गई है. इस कारण भारत के पढ़े-लिखे युवा नौकरी के तलामें में भारत छोड़कर विदेश जाने की प्लान बना ले रहे हैं. वहीं भारतीय का पहला मनपसंद देश कनाडा है. इसके बाद और अन्य देश है. लगभग 16 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं. वहीं साल 2025 तक ये आकड़ा 20 लाख के पार हो जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में एक रेस्टोरेंट ने अपनी नई फ्रेंचाइजी खोली. इसके लिए उसे नए वेटर और फूड मास्टर की जरुरत थी. तो उन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी निकाली. इसके बाद धीरे-धीरे लोग वहा इकठ्ठा होने लग. हालांकि, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय थे. जानकारी के अनुसार, जॉब्स के लिए करीब कुल 6 हजार से ज्यादा आवेदन भरे गए हैं.

जिसमें से करीब 3 हजार लोगों का इंटरव्यू कल हुआ था. बाकि बचे लोगों का इंटरव्यू आज होगा. वीडियो में बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी की तरह लंबी लाईन में लगे भारतीय कुछ तो सेलेक्ट हो गये. जबकि कुछ इस भीड़ का हिस्सा बन के रह गए. सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े भारतीयों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

A restaurant in Brampton, wanted to hire some waiters, lo & behold 3000 students (mostly Indian) land up, Scary employment scene in Canada coupled with rising living costs has made life a living hell for some. Students off to Canada with rosy dreams need serious introspection !! pic.twitter.com/37RIsUK7IA

— Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) October 3, 2024