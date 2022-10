Accident: टोल बूथ पर हुआ ऐसा भयानक हादसा, कार का शीशा तोड़कर बाहर निकला ड्राइवर और फिर...

Shocking Video: सड़क पर जितना ज्यादा अलर्ट रहकर चला जाए, वो कम पड़ जाता है क्योंकि कुछ जिद्दी लोग न तो पुलिस (Police) या सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं और न ही खुद की जान की परवाह करते हैं. इस वीडियो को देखकर भी आप यही कहेंगे कि ड्राइवर (Driver) को खुद की फिक्र ही नहीं थी. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया गया है.

हुई जोरदार टक्कर

सड़क पर कई जगह सीसीटीवी कैमरा (CCTV Camera) लगे होते हैं. ये हादसा भी ऐसे ही किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक कार (Car) को काफी तेज रफ्तार से टोल बूथ की तरफ आते हुए देखा जा सकता है. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो इस भयंकर वीडियो (Viral Video) में देखें...

Source said he survived but I don't know........ pic.twitter.com/0JutmHz5bw

— Vicious Videos (@ViciousVideos) October 13, 2022