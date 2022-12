मम्मी-पापा के लिए 8 साल की बेटी ने लिखा दिल छू लेने वाला लेटर, पढ़कर इमोशनल हुए लाखों लोग

Girls Letter To Santa Claus: क्रिसमस के मौके पर कई सालों से एक ऐसी परंपरा रही है, जिसे बच्चे फॉलो करते रहे हैं. बच्चों में ऐसी मान्यता रही है कि क्रिसमस से एक रात पहले जो भी मांग कर सो जाओगे, सुबह उठने पर वह गिफ्ट मिल जाएगा. ऐसे में कुछ बच्चे अपने लिए लेटर भी लिखा करते हैं. वह सांता क्लॉज से अपने लिए कुछ न कुछ जरूर मांगते हैं और उसे लेटर पर लिखते हैं. बच्चों का मानना है कि उनके लेटर सांता तक पहुंचेंगे और उनकी इच्छा पूरी होगी. पसंदीदा खिलौनों से लेकर कई फरमाइशों तक, बच्चों ने सांता क्लॉज को लिखे अपने लेटर्स में बहुत मेहनत की. कुछ ऐसा ही एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 8 साल की बच्ची का सांता क्लॉज को लिखा एक लेटर ट्विटर पर वायरल हो गया, जिसने कई लोगों के दिल को छू लिया.

बच्चे ने लेटर में लिखी दिल छू लेने वाली बात

ब्रिटेन की एक महिला ने हाल ही में अपनी भतीजी द्वारा क्रिसमस से पहले सांता को लिखे गए लेटर की एक तस्वीर साझा की. उसने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, 'मेरी बहन को अभी-अभी सांता को यह लेटर मिला है, जो उसकी 8 साल की बेटी द्वारा लिखा गया है. मुझे यह सोचकर बहुत रोना आया कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इस बारे में कैसे सोच सकता है.' अपने लिए गिफ्ट मांगने के बजाय बच्ची ने सांता से अपने माता और पिता के लिए पैसों की मदद करने के लिए कहा अपने वित्त के साथ मदद करने के लिए कहा क्योंकि वे कई बिल और उधार की वजह से बेहद ही परेशान थे.

My Sister has just found this letter to Santa, written by her 8 year old Daughter. It’s made me cry a lot to think that someone so young is even thinking about this! pic.twitter.com/GT4c5i8O3Q

— Nicole Connell (@BradsMrs) November 24, 2022