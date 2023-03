Worm Rain: चीन अचानक क्यों कराने लगा खतरनाक कीड़ों की बारिश? भड़के लोग- कोरोना से पेट नहीं भरा क्या

कारें पूरी तरह ढकी हुई हैं

दरअसल, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि वहां कुछ अजीब तरह की बारिश हो रही है. कुछ कीड़े जैसी दिखने वाली चीजें आसमान से गिर रही हैं. इतना ही नहीं सड़कों पर खड़ी कारें पूरी तरह से कीड़ों से ढकी हुई हैं. साथ ही कीड़ों के कई बड़े गुच्छे सड़क पर भी दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं एक रिपोर्ट्स में भी तो यह भी दावा किया गया है कि लोगों को सलाह दी गई है कि वो छाता लेकर घरों से बाहर निकलें. हालांकि वीडियो में यह दिख भी रहा है कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं.

कारण तो सामने नहीं आए लेकिन

इस वीडियो पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट्स में बताया है कि इन कीड़ों की वर्षा के पीछे का कारण तो सामने नहीं आए हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस तरह से कीड़े और कुछ घिनौने जीवों को भारी हवाएं बहाकर ले गईं होंगी और फिर उन्हें आसमान से जमीन पर गिरा दिया होगा. क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कई बार तूफान के बाद दिखाई देती हैं जब कीड़े एक भंवर में फंस जाते हैं और फिर भंवर के गुजर जाने के बाद आसमान से जमीन पर गिर जाते हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल

फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वह कैसे संभव हुआ है. लेकिन चीन की तमाम हरकतों को देखकर उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. एक रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि ये सब चीन में पाए जाने वाले एक पेड़ के फूल हो सकते हैं. जब ये फूल झड़ते हैं तो ऐसे ही दिखाई देते हैं. फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

'Rain of worms' floods Beijing

A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk

