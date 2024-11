यहां बिक रहा मेंढक वाला चाइनीज पिज्जा, पकौड़ा बनाकर खाते हैं लोग; यूजर बोले- क्या घटियापंती है...

Chinese Frog Pizza: चीन में एक अनोखा और अजीबोगरीब पिज्जा हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. पिज्जा हट ने अपने नए "गोब्लिन पिज्जा" को लॉन्च किया है, जिसमें टॉपिंग के रूप में एक पूरा "फ्राइड बुलफ्रॉग" यानी तला हुआ मेंढ़क डाला गया है. यह पिज्जा पॉपुलर मोबाइल गेम Dungeon & Fighter: Origins के साथ पिज्जा हट के सहयोग का हिस्सा है. इस पिज्जा का उद्देश्य न केवल पिज्जा प्रेमियों को आकर्षित करना है, बल्कि पॉप कल्चर और गेमिंग के शौकिनों को भी ध्यान में रखना है.

चीन में पिज्जा हट ने लॉन्च किया "गोब्लिन पिज्जा"

पिज्जा हट ने 18 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WeChat पर इस अनोखे पिज्जे की घोषणा की थी. इसमें एक तीखी, माला फ्लेवर की बेस होती है और टॉपिंग में एक पूरा तला हुआ मेंढ़क और धनिया डाला जाता है. यह पिज्जा चीन के तीन चुनिंदा पिज्जा हट आउटलेट्स पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत 169 युआन (लगभग 2000 रुपये) है.

यह "गोब्लिन पिज्जा" Dungeon & Fighter: Origins गेम के एक हिस्से से प्रेरित है, जिसमें गोब्लिन्स अपने एक अभियान के दौरान पिज्जा हट के पास पहुंचते हैं. पिज्जा हट ने इस गेम के थीम को ध्यान में रखते हुए इस पिज्जे को पेश किया है, जो पश्चिमी भोजन और चीनी पाक कला की एक नई और अनोखी संलयन का उदाहरण है.

In case yesterday’s post about Pizza Hut, making tomato wine wasn’t enough, how about their current promotion in China, a pizza topped with whole frog? Would you give this a try? Would you rather see pineapple? pic.twitter.com/vS2M9p1eH2

— James Walker (@jwalkermobile) November 21, 2024