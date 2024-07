जज साहब, मुझे मौत की सजा दो... कोर्ट में क्रिमिनल ने फैसले से पहले लगाई गुहार, जानें पूरा मसला

Criminal Death Penalty: अमेरिका में फ्लोरिडा का रहने वाला 65 साल का आदमी स्टीवन लोरेंजो दो लोगों जेसन गेलहाउस और माइकल वाचहोल्ट की हत्याओं का दोषी पाए जाने के बाद अमेरिका के जज द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी. लेकिन, सजा सुनाए जाने से पहले लोरेंजो ने जज क्रिस्टोफर सबेला से एक अजीब गुहार लगाई, जिसमें उसने मौत की सजा की मांग की. फरवरी 2023 में हिल्सबोरो काउंटी कोर्टहाउस में हुई सुनवाई का यह चौंकाने वाला पल कैमरे में कैद हो गया.

जज ने क्रिमिनल से पूछा एक सवाल

वीडियो में जज सबेला पूछ रहे हैं कि सजा सुनाए जाने से पहले क्या कोर्टरूम में मौजूद कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है. इसके जवाब में, लोरेंजो ने हाथ उठाया और वहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया. उसने वकीलों को बताया कि उनके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है. फिर उसने जज से मौत की सजा देने की मांग की और इसे चाहने के पीछे अपने कारण भी बताए.

Steven Lorenzo, a man from Florida, was convicted for the gruesome murders of Jason Galehouse and Michael Wachholtz, both 26. The crimes, committed in 2003, were carried out with his accomplice, Scott Schweickert. They lured the victims to Lorenzo’s home, where they were tortured… pic.twitter.com/yiz5HoR583

