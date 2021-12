फुटबॉल खेल रहे हिरण ने मारा ऐसा शानदार गोल, फिर यूं मनाया जश्न; देखें चौंकाने वाला Video

Deer Playing Football: जब भी कोई फुटबॉल प्लेयर (Football Player) अपनी टीम के लिए गोल दागता है तो वह खुशी से टीममेट के साथ जश्न मनाता है. टीवी पर आने वाले फुटबॉल मैच के दौरान हम अक्सर ऐसा करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को बिल्कुल ऐसा ही करते देखा है? आप सोच रहे होंगे कि इस अकल्पनीय बात पर कैसे भरोसा किया जाए. चलिए हम आपको कुछ ऐसा ही एक वीडियो दिखलाते हैं, जिसमें एक हिरण ने फुटबॉल खेलते वक्त गोल पोस्ट पर गोल दाग दिया. इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे.

हिरण का गोल करने और फिर जश्न मनाने का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर फिर से सामने आया है. वीडियो में, हिरण को फुटबॉल को खाली जाल में डालने से पहले अपने सींगों से गेंद को ड्रिब्लिंग करते हुए देखा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में हिरण पहले अपने सींघ से फुटबॉल खेल रहा होता है, इसके बाद वह खाली जाल में गोल कर देता है. गोल करने के बाद हिरण बेहद खुश हो जाता है और खुशी से चारों तरफ नाचने लग जाता है.

