Deer: घर के रूम में घुस गया जंगली हिरण, पकड़ने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए

Deer Rescued By Forest Team: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसके चलते एक नई बहस छिड़ गई है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक हिरण को जंगल से नहीं बल्कि घर के कमरे से पकड़ा गया है. वह एक घर के कमरे में घुस गया और वहां जाकर खड़ा हो गया था. यह हिरण रास्ता भूल कर वहां पहुंच गया था.

कमरे में अचानक हिरण

दरअसल, यह घटना मध्य प्रदेश में कटनी जिले की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां स्थित विजयरावगढ़ में यह मामला सामने आया है. यहां के एक कमरे में अचानक हिरण दिख गया तो लोग दहशत में आ गए. आईएफएस अधिकारी गौरव शर्मा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि वन विभाग की टीम ने इसे किसी तरह से रेस्क्यू किया है और जंगल ले जाया गया है.

वन विभाग की टीम पहुंच गई

इस वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि यह हिरण घर के कमरे में खड़ा हुआ है और चौंका हुआ लग रहा है. सामने से ही किसी ने इसकी तस्वीर खींच ली. हालांकि हिरण के कमरे में घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और जाल की सहायता से उस हिरण का वहां से रेस्क्यू किया गया.

कर्मचारियों के पसीने छूट गए

यह भी बताया गया कि यह सब इतना आसान भी नहीं था. इसको पकड़ने में वन विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए. इसके वायरल वीडियो में दिख भी रहा है कि वहां हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है और कई कर्मचारी जाल को पकड़ने में लगे हुए हैं, तब जाकर इस हिरण को काबू में किया गया है.

इधर सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो और इसकी तस्वीर सामने आईं, एक बहस छिड़ गई कि हमने जानवरों की जमीनों पर इस कदर अपना हक जमाया है कि उनके रहने की कोई जगह ही नहीं बचीहै. शायद इसलिए वह अब जंगल छोड़कर शहरों और गांवों की तरफ भाग रहे हैं.

This Sambar became famous today. Around 1000 people witnessed it's rescue from a house by RO Vivek Jain and his team in Vijayraogarh, Katni [1/2] pic.twitter.com/v5z5ZMdimb

— Gaurav Sharma, IFS (@GauravS_IFS) January 21, 2023