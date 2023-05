Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो में लड़के ने किया लड़के को प्रपोज, गेट खुलते ही किया ऐसा; देखती रह गई लड़की

मेट्रो के भीतर एक लड़के ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज

दिल्ली मेट्रो के भीतर अब प्रपोजल भी होना शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में एक शख्स ने मेट्रो के भीतर प्रपोज किया. हालांकि, इस वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि लड़का अपने किसी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि एक दोस्त को प्रपोज करने वाला होता है. मेट्रो के भीतर कई सारे लोग मौजूद होते हैं, और जैसे ही मेट्रो अगली स्टेशन पर रुकती है तो वह लड़का किसी की परवाह किए बिना अपने दोस्त को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है. सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि उसके हाथ में गुलाब का फूल होता है और वह गेट खुलते ही उसे देता है.

Get well soon Delhi Metro. pic.twitter.com/VCBZbevYkq

— Rishabh (Professor) (@ProfesorSahab) May 9, 2023