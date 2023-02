Desi Jugaad का यह तरीका है मजेदार

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा. देसी जुगाड़ के जरिए बच्चों को शूटिंग करते हुए देखा जा सकता है. अगर आप वास्तव में एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता. बच्चों के एक ग्रुप की यह क्लिप एक फिल्म की शूटिंग के लिए कम बजट के एक्विप्मेंट का यूज कर रही है. वीडियो में लड़कों को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए फोन कैमरे का यूज करते हुए दिखाया गया है. वीडियो की शुरुआत लड़कों द्वारा एक सीन को शूट करने के अटेम्प्ट से होती है, जिसमें एक व्यक्ति बस चलता हुआ दिखाई दे रहा है.

