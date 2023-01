Desi Jugaad: न सीढ़ी, न रस्सी.. खंभे पर बिना हाथ लगाए चढ़ने का धांसू जुगाड़, Video ने मचाया बवाल

Desi Jugaad Video: जब भी आपको किसी ऊंची जगह पर चढ़ना होता है तो आप सबसे पहले सीढ़ी और रस्सी की मदद लेने को सोचते हैं. क्या हो अगर आपके पास यह दोनों ही चीजें नहीं है तो? भारत में देसी जुगाड़ की टेक्नोलॉजी लोगों को खूब पसंद आती है. अगर किसी को बेहद ही ऊंचाई पर चढ़ना हो तो कुछ न कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं. फिलहाल, एक बिजली कर्मचारी ने खंभे पर चढ़ने के लिए एक ऐसा जुगाड़ लगाया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. खंभे पर बिना हाथ लगाए ही बिजली का कर्मचारी ऊपर चढ़ गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया.

क्या आपने कभी देखा है ऐसा Desi Jugaad

इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो कि बिजली के खंभों पर चढ़कर मरम्मत करने का काम करता है. वह अपनी साइकिल से ही चलता है और साथ में कोई भी सीढ़ी या फिर रस्सी नहीं रखता. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह खंभों पर चढ़ने के लिए क्या करता होगा? चलिए हम आपको बिजली कर्मचारी द्वारा लगाए गए जुगाड़ के बारे में बताते हैं. वह बिजली के खंभों में चढ़ने के लिए एक ऐसा चप्पल लेकर आया जोकि न तो मुड़ता है और न ही खराब होता है. उसने अपने चप्पल के सामने एक लोहे की खपच्ची लगा ली. इसके बाद वह उसकी मदद से सरपट चढ़ जाता है.

