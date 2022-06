Viral Photo: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बना एक ऐसा रूम, जिसे देखकर हर कोई कर रहा तारीफ

Diaper Changing Room In Bengaluru Viral Photo: हमने अक्सर देखा है कि डायपर चेंजिंग रूम केवल महिलाओं के वॉशरूम में ही उपलब्ध होते हैं. यह अवधारणा पुरानी विचारधारा से आती है कि महिलाएं बच्चों की देखभाल करती हैं जबकि पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. एक पुरुष सिंगल पिता भी हो सकता है जो महिलाओं के शौचालय में जाकर डायपर नहीं बदल सकता, जिसकी वजह से वह बाहर ही ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है. महिलाएं ही नहीं अब पुरुष भी बच्चों के डायपर बदल सकते हैं और इसी का एक इनिशेटिव बेंगलुरु एयरपोर्ट ने लिया.

पुरुषों के वॉशरूम में भी डायपर चेंजिंग रूम

केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु (Kempegowda International Airport Bengaluru) में पुरुषों के वॉशरूम में डायपर चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध है. पितृसत्तात्मक सोच को पीछे छोड़ते हुए, बेंगलुरु हवाई अड्डे के पुरुषों के वॉशरूम ने डायपर बदलने वाले कमरे शुरू किए हैं. कर्नाटक सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम ने लोगों को उत्साहित कर दिया जिन्होंने खुले हाथों से इसका स्वागत किया.

तस्वीर को क्लिक करके सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

ट्विटर यूजर सुखदा ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु में पुरुषों के वॉशरूम में डायपर चेंजिंग रूम की एक तस्वीर साझा की. इस तस्वीर के साथ यूजर ने लिखा, 'अब तो जश्न मनाने की जरूरत है. @BLRAirport पर पुरुषों के वॉशरूम में एक डायपर चेंज स्टेशन (रूम) देखा गया. चाइल्डकेयर सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी नहीं है.'

Thank you Sukhada @appadappajappa for your appreciation. The diaper change station has been a feature of our washrooms – irrespective of gender – at the #BLRAirport. They are well-equipped and enable a parent to change a baby in privacy and comfort. #Bengaluru #babycare #airport https://t.co/H7BRDAsLvA

— BLR Airport (@BLRAirport) June 28, 2022