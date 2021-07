Viral Video: शख्स ने पैरों से खेला Carrom, Sachin Tendulkar ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली: दुनिया में हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है. कुछ लोग अपने खास टैलेंट की वजह से दुनियाभर में मशहूर हो जाते हैं. देश-दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो किसी न किसी कमी से जूझ रहे होते हैं. हालांकि ये लोग उस कमी को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं और उसे ही अपनी ताकत बना लेते हैं. मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Cricketer Sachin Tendulkar) ने एक ऐसे शख्स का वीडियो शेयर किया है, जिसके हाथ नहीं हैं. देखिए वायरल वीडियो (Viral Video).

छोटी-छोटी बातों या कमियों के कारण जिंदगी से हार मान लेने वाले लोगों के लिए यह वीडियो काफी प्रेरक (Inspiring Video) साबित हो सकता है. इस वीडियो (Viral Video) में नजर आ रहे शख्स का नाम हर्षद गोठणकर (Harshad Gothankar) है. हर्षद के दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को भी अपनी ताकत बना लिया है. वे अपने पैरों से कैरम (Carrom) खेलने में माहिर हो चुके हैं. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने हर्षद गोठणकर (Harshad Gothankar) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया है.

The difference between impossible & POSSIBLE lies in one’s determination.

Here's Harshad Gothankar who chose i-m-POSSIBLE as his motto.

Love his motivation to find ways to make things possible, something that we can all learn from him. #MondayMotivation pic.twitter.com/Cw6kPP4uUz

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 26, 2021