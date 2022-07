क्या आपके पास है 50 पैसे का ये सिक्का? फटाफट ढूंढ लीजिए, रातोंरात बना देगा लखपति

Sell Your Old 50 Paise Coin To Earn Money: आजकल लोग पुराने नोट व सिक्कों को इकट्टा करके रखने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में दुर्लभ नोट व सिक्कों की बिक्री होने लगी है. पुराने सिक्कों को खरीदने के लिए क्वाइन कलेक्ट करने वाले लोग बेहद ही रुचि दिखाने लगे हैं. कई लोगों ने दावा किया है कि ऑनलाइन क्लासिफाइड पोर्टल OLX पर 50 पैसे के पुराने सिक्के 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन बिक रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग हजारों रुपये देकर भी सिक्कों को खरीद लेते हैं. अब आपको अपने घर के पुराने आलमारी, गुल्लक, पर्स को खंगालना चाहिए, क्या पता आप रातों-रात मालामाल बन जाएं.

क्या आपके पास है 2011 के साल वाला सिक्का?

हम जिस 50 पैसे के सिक्के के बारे में बता रहे हैं, वह खास है क्योंकि इसे 2011 में जारी किया गया था - जिस साल भारत सरकार ने 25-50 पैसे के सिक्कों के प्रचलन को समाप्त करने का फैसला किया था. ऐसे 50 पैसे के सिक्के जो वर्ष 2011 में जारी किए गए थे, अब अत्यंत संग्रहणीय हो गए हैं. यानी ऐसे सिक्के जिस पर 2011 लिखा हुआ है, जिसे लोगों ने अपने पास बचा कर रखे हैं. पुराने सिक्के को बेचने के लिए आपको OLX की आधिकारिक वेबसाइट www.olx.in पर जाना होगा.

कई वेबसाइट्स पर बेचे जाते हैं ऐसे सिक्के

विक्रेताओं को OLX पर अपनी प्रोफाइल बनाना होगा. एक बार प्रोफाइल तैयार हो जाने के बाद उन्हें 50 पैसे के सिक्के के लिए एक सूची बनानी होगी. इसके लिए उन्हें सिक्के की कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेनी होंगी जो स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि यह 2011 में जारी किया गया था. लिस्टिंग के लाइव होने के बाद संभावित ग्राहक दुर्लभ सिक्के को खरीदने के लिए आपसे संपर्क करना शुरू कर देंगे. आप अपने पुराने 50 पैसे के सिक्के को बेचकर भाग्य बनाने से पहले कीमत पर बातचीत कर सकते हैं.

ठगी से हमेशा रहना चाहिए सावधान

व्यक्ति अपने पुराने और संग्रहणीय सिक्कों और नोटों को बेचने के लिए इंडियामार्ट जैसी अन्य वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर सभी को हमेशा यूपीआई फ्रॉड से सावधान रहना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में प्लेटफॉर्म पर विक्रेता को UPI का उपयोग करके खरीदार को धन ट्रांसफर नहीं करना चाहिए. इससे पहले, एक पुराने करेंसी विक्रेता को एक ऑनलाइन ठग ने लूट लिया था जो एक प्रसिद्ध क्लासीफाइड प्लेटफॉर्म पर खुद को खरीदार के रूप में पेश कर रहा था.

