2 अक्टूबर याद है ना... दृश्यम का वो सीन बार-बार हो रहा वायरल, गांधी जयंती पर लोगों के आए ऐसे रिएक्शन

Drishyam Memes: अधिकांश लोग 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में 2 अक्टूबर वह दिन है जब मीम प्रेमी अजय देवगन की 2015 की हिट फिल्म दृश्यम के बारे में पोस्ट शेयर करते हैं. फिल्म में, देवगन का कैरेक्टर विजय सालगांवकर अपने और अपने परिवार के लिए एक झूठा बहाना बनाने के लिए बार-बार "कल 2 अक्टूबर है, याद है ना!" डायलॉग दोहराता है जो फिल्म के कथानक के लिए महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें: Desi Jugaad: ई-रिक्शा को बना डाला स्कॉर्पियो, आनंद महिंद्रा बोले- मैं तो इसे अपने म्यूजियम में रखूंगा...

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बने कई मीम्स

झूठी कहानी में वह अपने परिवार के साथ पणजी जा रहा है, एक सत्संग में भाग ले रहा है और रसीदें बनाने के प्रयास में पाव भाजी खा रहा है. भले ही फिल्म लगभग 10 साल पहले आई थी, नेटिजन्स बस इसके 2 अक्टूबर के प्लॉट और डॉयलॉग्स के बारे में मीम्स शेयर करने के आग्रह को जाने नहीं दे सकते. कई सारे लोगों ने अपने-अपने मजेदार रिएक्शन दिए.

This must be the effortless entry into history This man is none other than Vijay Salgaonkar .

Yes, everything happened as you said on October 2 @ajaydevgn #AjayDevgn #2Oktober #Drishyam pic.twitter.com/QU1pWMdFXN

— KajolloveloveAjay (@kajollovelove) October 2, 2024