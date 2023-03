Dog Wedding Video: इलेक्ट्रिक कार में दूल्हा, डोली में पहुंची दुल्हन: धूमधाम से हुई कुत्तों की शादी

धूमधाम से मनाई गई कुत्तों की शादी

एक परिवार ने अजीब तरीके से अपने परिवार के कुत्ते के लिए एक शादी समारोह आयोजित किया. कुत्ते की शादी का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स हैरान रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी में आए मेहमान जमकर मस्ती कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि शादी में वही खाना और सजावट की तैयारी की गई जो आम भारतीय शादी में देखने को मिलती है. लाल दुपट्टे में दुल्हन की पोशाक में कुतिया दिखाई दी, जबकि कुत्ते ने इलेक्ट्रिक कार से एंट्री मारी. जब कुतिया की मालकिन उसे शादी के मंडप में ले आ रही थी तो उस वक्त कुतिया को डोली में बैठाकर लाया गया.

They Had An Indian Wedding For Their Dogs.

