Viral News: दो बोतल शराब पीने के बाद भी जब नहीं चढ़ा नशा, गृह मंत्री को भेजी शिकायत

Complaint For Not To Get Intoxicated After Consuming Liquor: (रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौड़) एक तरफ शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ माफिया पर बुलडोजर चलाने जैसी कड़ी कार्रवाई कर रही है तो वहीं अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शराब में मिलावट की बात भी सामने आई है. दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) में एक शराबी ने राज्य के गृह मंत्री को शिकायत भेजी है. वह सबूत के तौर पर आबकारी थाने में शराब की दो बोतलें लेकर भी पहुंचा.

आबकारी अधिकारी शराबी को देख रह गए हैरान

बता दें कि लोकेंद्र सेठिया को आबकारी थाने में देख आबकारी अधिकारी भी हैरान रह गए. बाद में अधिकारी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. शख्स ने बताया कि उसने 2 बोतल शराब पी लेकिन, फिर भी उसको नशा नहीं हुआ. उसने कहा कि ये शराब कैसी है, नशा नहीं हो रहा है. ठेकेदार पानी मिलाकर दे रहे हैं. ठेकेदारों पर कार्रवाई करो.

शराबी ने की ये मांग

दरअसल, लोकेंद्र सेठिया 12 अप्रैल को देशी शराब की दो बोतल पीने के बाद आबकारी विभाग में शिकायत करने पहुंचे थे. उसने शिकायत की थी कि इसमें नशा नहीं है, इसमें तो पानी मिला हुआ है. शख्स सबूत के तौर पर शराब की दो बोतलें लेकर भी पहुंचा था. उसने कहा कि यकीन नहीं हो तो शराब की जांच कर लें. ठेकेदार की तरफ से की गई इस धोखाधड़ी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करो.

शराबी ने कही कंज्यूमर फोरम में जाने की बात

लेकिन शख्स की शिकायत की सुनवाई 6 मई तक भी नहीं हुई तो उसने अब कंज्यूमर फोरम में जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई इसलिए भी चाहता हूं कि जो लोग शराब पीने वाले हैं, उनके साथ इंसाफ हो. मैं तो कमा भी लेता हूं और पी भी लेता हूं लेकिन सिर्फ पीने वालों के साथ इंसाफ जरूरी है.

शराब में की गई मिलावट को पकड़ा

लोकेंद्र सेठिया ने कहा कि मैं कार्रवाई में बस इतना चाहता हूं कि मेरे साथ जो हुआ वह अन्य किसी कस्टमर के साथ ना हो क्योंकि मैं तो चलो कमाता हूं और पी लेता हूं. मुझे 20 साल हो गए पीते-पीते तो मुझे समझ आ गया कि इसमें मिलावट है या नहीं लेकिन, उन लोगों का क्या जो सिर्फ पीने के लिए ही आते हैं. मैं ऐसे लोगों के लिए इंसाफ चाहता हूं.

शिकायत में शराबी ने क्या लिखा?

मैं लोकेंद्र सेठिया पिता शिवनारायण सेठिया जो कि आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज में रहता हूं. 12 अप्रैल को अपने दोस्त के साथ क्षीर सागर स्थित प्रीति जायसवाल के ठेके से 4 क्वाटर देशी के लिए. जब साथी और मैंने दो क्वाटर पिए तो पता चला ये शराब नहीं पानी है. जब हमने इसका विरोध किया तो ठेकेदार के कमर्चारियों द्वारा कहा गया कि जो बने कर लो यहां ऐसा ही है. बस इसी बात की शिकायत लिए आवेदन देने पहुंचे थे. विभाग से कार्रवाई की मांग की और धोखाधड़ी के बारे में बताया. दो सील पैक्ड क्वाटर सबूत हैं. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को शिकायत भेजी है.

