Electricity Bill: बिजली का 3,419 करोड़ रुपये का बिल देख अस्पताल पहुंचा शख्स, अब कंपनी ने कह दी ऐसी बात

Bill Of More Than 3 Crores Rupees: बताया जा रहा है कि ये मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घर प्रियंका गुप्ता (Priyanka Gupta) के नाम पर रेजिस्टर है. ये महिला एक होम मेकर है और इसके पति संजीव कनकने (Sanjeev Kankane) एक वकील हैं. संजीव के मुताबिक बिजली के बिल को देखकर उनकी पत्नी का ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया. उनके ससुर, जो कि एक हार्ट पेशेंट (Heart Patient) हैं, उन्हें गहरा सदमा लगा और उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा. हालांकि विभाग ने अपनी गलती मानकर असली बिल (Bill) भेज दिया है.

असल बिल लगभग एक हजार रुपये था

जैसे ही इस पूरे मामले की खबर बिजली विभाग (Electricity Department) को मिली तो विभाग ने बिल को रिवाइज किया और असली बिल ग्राहक को भेजा. आपको बता दें कि असली बिल 1,300 रुपये का था. इस परिवार को विभाग की गलती की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा. आप भी इनके बिल की फोटो (Viral Photo) देखिए...

विभाग ने मांगी माफी

आपको बता दें कि बिजली विभाग ने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगते (Apology) हुए एक बयान भी जारी किया है. बिजली विभाग ने कहा है कि ये एक ह्यूमन एरर है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन (Action) भी लिया गया है. सहायक राजस्व अधिकारी को सस्पेंड (Suspend) कर दिया गया है और जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

किस्सा हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर ये किस्सा खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इतना ही नहीं कई लोग (Social Media Users) इस लापरवाही पर आग बबूला होते दिखाई दिए. सोचने वाली बात है कि अगर आपके घर में भी करोड़ों का बिजली बिल (Electricity Bill) आएगा तो आपको भी जोर का झटका लगेगा.

