हथिनी ने मरे हुए बच्चे को सूंड से घसीटकर ले जाने का इमोशनल वीडियो IFS अधिकारी ने किया शेयर

Elephant viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हथिनी अपने मृत बच्चे के शव को अपनी सूंड से घसीटते हुए ले जा रही है. वीडियो देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. इस वीडियो को एडीएफओ जयंत मंडल ने रिकॉर्ड किया है और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है.

मरे हुए बच्चे को सूंड से उठाकर ले गई हथिनी

वीडियो में दिख रहा है कि हथिनी अपने बच्चे के शव को बहुत धीमे और ममता से सूंड से पकड़कर घसीटते हुए एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करती है. यह दृश्य बहुत ही दिल दहला देने वाला है और इसने हर किसी को भावुक कर दिया. हथिनी का यह व्यवहार उसके गहरे प्रेम और दुख को दर्शाता है, जो उसने अपने बच्चे के खोने पर महसूस किया.

IFS अधिकारी ने शेयर किया इमोशनल वीडियो!

IFS अधिकारी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "प्रकृति में मां का प्यार और त्याग किसी से भी कम नहीं होता." उनके इस संदेश ने इस वीडियो को और भी इमोशनल बना दिया. वीडियो को देखकर लोग यह समझ पा रहे हैं कि किस तरह जानवर भी अपने बच्चों के प्रति बेहद भावनात्मक होते हैं और यह भी साबित होता है कि हमारे साथ उनके रिश्ते भी बहुत गहरे होते .

#Elephant Mother not able to comprehend death of her calf. She keeps dragging body for some time - at times for days. They are so like us - they are so humane. pic.twitter.com/qmWBjLZud8

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 21, 2024