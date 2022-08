सात साल में पहली बार एम्प्लॉई 20 मिनट लेट पहुंचा ऑफिस, बॉस ने नौकरी से निकाला; फिर साथियों ने किया ऐसा

Man Gets Fired For Being Just 20 Minutes Late: कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के कई कारण होते हैं. कुछ को घटिया काम के लिए निकाल दिया जाता है, कुछ को कंपनी द्वारा 'कॉस्ट-कटिंग' की वजह से बर्खास्त कर दिया जाता है. कुछ कंपनियों के लिए अनुशासन बेहद ही मायने रखती है. काम पर देर से पहुंचना कुछ कंपनियों के लिए एक डील-ब्रेकर है, और वेतन में कटौती करना एक आम बात है. लेकिन क्या आपने सिर्फ 20 मिनट देरी से पहुंचने पर एम्प्लॉई को निकाल दिए जाने की कहानी सुनी हैं? एक व्यक्ति का दावा है कि उसकी कंपनी ने सात साल से अधिक समय में पहली बार देर से काम करने के लिए किसी को निकाल दिया. बर्खास्त कर्मचारियों के सहकर्मियों में से एक ने रेडिट पर घटना की सूचना दी.

सिर्फ देरी की वजह से कंपनी ने एम्प्लाई को निकाला

Reddit एंटीवर्क थ्रेड पर पोस्ट अपलोड करने वाले यूजर ने कहा कि कर्मचारी को वहां काम करने के सात साल से अधिक समय में पहली बार देर हुई थी. यूजर का दावा है कि सिर्फ 20 मिनट लेट होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया. घटना का स्थान अज्ञात बना हुआ है. उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि मौजूदा स्टाफ सदस्यों ने इस फैसले के विरोध में देर से आने का निर्णय लिया, जब तक कि उस व्यक्ति को वापस काम पर नहीं रखा गया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिखा, 'कल, मैं और मेरे सभी सहकर्मी देर से आएंगे और जब तक वे उसे फिर से नियुक्त नहीं कर लिया जाता, तब तक देर से आते रहेंगे.'

रेडिट पर को-वर्कर ने पोस्ट के जरिए किया खुलासा

पूरी घटना को रेडिट पर इस कैप्शन के साथ लिखा गया, 'को-वर्कर जो 7+ वर्षों में कभी देर नहीं किया, उसे पहली बार देर करने पर निकाल दिया जाता है.' रेडिट पर शेयर किए जाने के बाद से इस पोस्ट को 78,000 से ज्यादा अपवोट मिल चुके हैं. इसके अलावा, इसपर यूजर्स से कई प्रतिक्रियाएं मिली, जिनमें से कई ने कंपनी की कार्रवाई की निंदा की.

एक यूजर ने निकाले गए कर्मचारी की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसे केवल 20 मिनट देरी से पहुंचने के कारण कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा. एक अन्य का मानना ​​था कि कंपनी केवल कर्मचारी को निकालने का बहाना खोज रही होगी, ताकि उससे कम सैलरी वाले को रख सके. पोस्ट ने अन्य यूजर्स को भी इसी तरह के अनुभव साझा करने का मौका दिया.

