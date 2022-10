Whatsapp पर पापा ने लिखी ऐसी बात, पढ़कर बेटी को आ गया गुस्सा और कही ऐसी बात

Whatsapp Chat Viral: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं, जिस पर आप यकीन तक नहीं कर सकते. जी हां, न सिर्फ वीडियो या फिर फोटो बल्कि वॉट्सऐप पर की गई बातचीत भी वायरल हो जाती हैं. जी हां, आपने हमेशा दोस्तों, भाई-बहन या फिर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के वॉट्सऐप चैट ही वायरल होते हुए देखा होगा, लेकिन एक पिता ने जो वॉट्सऐप पर अपनी बेटी के लिए लिखा, वह इंटरनेट पर जमकर देखा जा रहा है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चे पढ़ाई-लिखाई में कमजोर होते हैं तो उनके माता-पिता उन्हें पढ़ाई करने पर जोर देते हैं और अगर फिर भी कोई बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पैरेंट्स भी डांट लगाते हैं. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पैरेंट्स इसका मजाक बनाते हैं. कुछ ऐसा ही इस वॉट्सऐप चैट पर भी देखने को मिला.

बेटी के ब्लड रिपोर्ट लाने के बाद पिता ने कहा ऐसा

वॉट्सऐप चैट पढ़कर समझ आता है कि एक पिता अपनी बेटी की ब्लड रिपोर्ट लेकर आए, और उसकी जानकारी वॉट्सऐप पर बेटी को दिया. हालांकि, यहां पर उन्होंने अपनी बेटी को टॉन्ट मारना नहीं भूले. उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को लिखा, 'तेरी और तेरे फ्रेंड की ब्लड रिपोर्ट ले आया मैं.' फिर बेटी ओके में जवाब देती है. इसके बाद उसके पिता ने टॉन्ट मारते हुए लिखा, 'रिपोर्ट्स में भी वो ए पॉजिटिव है और तू बी निगेटिव.' यह पढ़कर बेटी समझ गई कि पापा उसकी बेटी को पढ़ाई को लेकर तंज कस रहे हैं. उसने 'पापा प्लीज' लिखकर ढेर सारे रोने वाले इमोजी डाले.

देखें पोस्ट-

