पापा ने Whatsapp Status पर लिख दी ऐसी चीज, बेटे को आ गई शर्म; स्क्रीनशॉट से हुआ खुलासा

बेटे से हो गया झगड़ा तो पिता ने लिखी ये बात

ट्विटर पर यह पोस्ट तब तेजी से वायरल हो गया, जब लोगों ने पढ़ा कि पिता ने गुस्से में अपने स्टेटस पर ऐसा कुछ लिख दिया है क्योंकि एक दिन पहले रात में उनका बेटे से झगड़ा गया था. उन्होंने फिल्म 'बागबान' (Baghban) का जिक्र करते हुए यह बतलाया कि आखिर कैसे अमिताभ बच्चन ने चार बेटों के होते हुए भी एक गोद लिया हुआ बेटा भी पालकर बड़ा किया है और मुसीबत में उसका साथ देता है. बेटे ने खुद ही स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया. ट्विटर पर उज्जवल अर्थव (@Ujjawal_athrav) नाम के यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था- धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि बागबान में अमित जी ने 4 बेटों के रहते एक बच्चा क्यों अडॉप्ट किया था.

Had a small argument with dad last night, dad’s WhatsApp story in morning pic.twitter.com/3J6tDTaRau

