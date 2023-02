Viral: फ्लाइट में विंडो सीट के लिए भिड़ी महिला, गाली-गलौज..लात-घूंसे चल गए और फिर...

Fight For Window Seat In Flight: फ्लाइट के अंदर फाइट के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में इस बार ब्राजील से वीडियो सामने आया है जिसमें विंडो सीट के लिए एक महिला और एक यात्री के बीच हुआ झगड़ा काफी आगे बढ़ गया. पहले तो दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई और फिर दोनों के परिवार भी वाले भी वहां मौजूद थे. उनके बीच भी जमकर लात घूंसे चल गए. इसका वीडियो सामने आया तो इस मामले का खुलासा हुआ है.

फ्लाइट के अंदर पहुंचकर महिला ने विंडो सीट मांगी

दरअसल, यह घटना ब्राजील की एक फ्लाइट की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दो फरवरी को यह सब हुआ है. फ्लाइट संख्या जी3-1659 के टेकऑफ के पहले ही हंगामा मच जब फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक विंडो सीट थी और महिला यात्री की सीट नहीं थी. वह अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची थी और उसने शख्स से उस सीट के लिए अनुरोध किया तो शख्स ने मना कर दिया.

दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई

यह बात शायद महिला को चुभ गई और उससे कहासुनी हो गई. फिर धीरे-धीरे बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. यह सब देखते ही महिला के परिवार के लोग वहां बैठे थे वह उस यात्री का कॉलर पकड़ने लगे. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस शख्स के परिवार के लोग भी फ्लाइट में बैठे थे. उन्होंने भी तुरंत मारपीट शुरू कर दी.

लड़ाई के चलते फ्लाइट दो घंटे लेट

किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. दो घंटे तक यह सब चलता रहा. इधर दोनों परिवार आपस में लड़ रहे हैं और उधर फ्लाइट का पूरा स्टाफ उनको अलग करने में लगा हुआ था, लेकिन वे अलग नहीं हो रहे थे. अंत में फ्लाइट के पायलट ने जाकर उन सबको शांत कराया. लगातार लड़ाई के चलते फ्लाइट दो घंटे लेट हो गई. इस मामले के बाद एयरलाइन का भी एक बयान सामने आया है.

Massive brawl breaks out on airline flight to Brazil… over a window seat. pic.twitter.com/zTMZPYzzDy

— Mike Sington (@MikeSington) February 3, 2023