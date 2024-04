Viral : झील में दिखा अजीब सा जानवर, देखते ही हिल गया इंटरनेट

Viral Video : दुनिया में तरह-तरह के जानवर होते हैं, जिनको शायद ही किसी ने देखा हो. जानवरों की ऐसी कई प्रजातियां हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई खोज नहीं हुई, लेकिन वे इसी दुनिया का हिस्सा हैं. ऐसा ही एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनोखा जानवर मछुवारे के पास आया. उस जानवर को देखकर मछुवारा भी चौंक गया.

आखिर कौन है ये जानवर?

जंगल में जानवरों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन हर प्रजाति को लोग जानते हों, ऐसा मुमकिन नहीं. आज भी हर रोज सैकड़ों नई प्रजातियों के बारे में पहली बार पता चलता है. जानवरों की इन्हीं प्रजातियों में से एक ऐसा जानवर, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इसको देखकर लोग हैरान है. दरअसल, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक मछुवारा जंगल किनारे एक झील में मछली पकड़ रहा था. तभी पानी के नाचे से तैरता हुआ, एक बंदर की आकृति वाला जानवर अचानक से उसकी नाव पर चढ़ गया.

While the fisherman was walking on the lake, he noticed something floating in the water ...

What kind of animal is it?pic.twitter.com/qNCkPCqPmS

— Figen (@TheFigen_) April 29, 2024