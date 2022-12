VIDEO: ट्रेन के दरवाजे में फंसा युवती का ड्रेस, उसके बाद जो हुआ.. अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप

Mumbai Train Accident Video: मुंबई में एक डरावने हादसे ने सभी को हैरान कर दिया है. मुंबई मेट्रो वन ट्रेन के बंद दरवाजों में एक महिला की ड्रेस फंस गई. बुरा तब हुआ जब चलती ट्रेन उसे प्लेटफॉर्म के अंत तक खींच ले गई. 21 अक्टूबर को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चकला स्टेशन पर शाम 4 बजकर 10 मिनट पर एक महिला खुद को बचाने की कोशिश कर रही है. उसकी ड्रेस मेट्रो कोच के दरवाजों के बीच फंस गई थी. ट्रेन के साथ-साथ महिला घसीटने लगी, तभी पास खड़े एक यात्री ने उसे बचाने का प्रयास किया.

Clip shows woman being dragged till end of platform after her dress gets stuck in #Mumbai #Metro train’s door #Nukkadlive @Metro @MumbaiMetro3 @MumbaiMetro01 pic.twitter.com/JmZ9yOivfb

— Nukkad Live (@Nukkadlive1) December 31, 2022