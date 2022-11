Skating Champion: एक पैर वाली लड़की इस खेल में बनी चैंपियन, करतब देख पूरी दुनिया रह गई हैरान

Girl With One Legs is Skating Champion: एक बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यह बच्ची स्केटिंग करती हुई नजर आ रही है. वीडियो की खास बात यह है कि बच्ची के सर्फ एक पैर ही है और वह एक पैर से ही स्केटिंग करती हुई नजर आ रही है. इतना ही नहीं यह बच्ची इस खेल की चैंपियन भी है. इसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है.

स्केटिंग करती हुई नजर आ रही

दरअसल, इस बच्ची का नाम माइली ट्रेजो है. बेहद कम उम्र में ही इस बच्ची ने एक पैरों से जब उसने स्केटिंग शुरू की तो देखने वाले उसे सलाम करने को मजबूर हो गए. बच्ची अपने जज्बे और हिम्मत के बल पर स्केटिंग की अर्जेंटीना की राष्ट्रीय चैंपियन भी है. बच्ची का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वह स्केटिंग करती हुई नजर आ रही है.

लोग देखकर भावुक हो गए!

बच्ची की स्केटिंग देखकर लोग तालियां बजाने को मजबूर हो गए. वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब स्केटिंग का राउंड पूरा कर यह बच्ची आती है तो अपनी मां से लिपट जाती है. ये पल भावुक कर देने वाला था, लोग भी इसे देखकर भावुक हो गए.

'कुछ भी असंभव नहीं है'

फ़िलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है. वहीं तमाम यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस छोटी से बच्ची ने जीवन में ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी है.

Nothing is impossible. Mily Trejo is the Argentine National Champion of adaptive skating. Mom’s hug at the end . pic.twitter.com/WKDcoDRqlU — GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) November 4, 2022

