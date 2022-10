Viral Video: बकरी ने मंदिर में घुटने टेककर लिया भगवान का आशीर्वाद, आरती में यूं झुकाया सिर

Trending Video: आपने सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे कंटेंट देखे होंगे जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसपर लोग आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, वीडियो को देखने के बाद सभी स्तब्ध रह गए. वायरल हो रहे एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक बकरी को एक मंदिर के सामने घुटने टेकते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को डेविड जॉनसन नाम के यूजर ने रविवार को ट्विटर पर शेयर किया. कैप्शन में, मिस्टर जॉनसन ने बताया कि क्लिप को कानपुर जिले के बाबा आनंदेश्वर के मंदिर में एक श्रद्धालु ने कैद कर लिया था.

बकरी ने मंदिर में टेके अपने घुटने

जैसा कि आप वायरल होने वाले वीडियो में देख सकते हैं कि भक्त मंदिर के सामने को हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान की आरती में हिस्सा ले रहे हैं. उसी जगह पर एक काले रंग की बकरी अपने घुटनों पर बैठी हुई है और सिर झुका रही हैं. बकरी को चुपचाप प्रार्थना करते और घुटने टेकते हुए देखा गया, जबकि पुजारियों ने अन्य भक्तों की तरह एक भक्ति प्रार्थना की. बकरी बेहद ही गहरी भक्ति में लग रही थी और उसका सिर नीचे है. मिस्टर जॉनसन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'कानपुर के परमार्थ मंदिर से आस्था की अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जहां बाबा आनंदेश्वर की आरती में आस्था के साथ एक बकरी घुटने टेकता नजर आया.'

देखें वीडियो-

The goat bowing in front of the Shivling with the devotees outside the sanctum remained the subject of discussion.@SarahLGates1 @thebritishhindu @davidfrawleyved

— David Johnson (@David59180674) October 9, 2022