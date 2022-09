Government School: स्कूल प्रिंसिपल ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों से धुलवाया टॉयलेट! चुपके से बनाया गया Video वायरल

Primary School Students Forced To Clean Toilet: कभी-कभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भारत विकास के नाम पर हर कदम पर दस कदम पीछे हट जाता है. भारत में शिक्षा प्रणाली अभी भी कार्य प्रगति पर है. इंटरनेट पर हर दिन ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो हमें सरकारी स्कूलों की एक सटीक तस्वीर देती हैं. हम इंग्लिश मीडियम व हाई-फाई स्कूलों की तरफ देखकर पछतावा करते हैं कि काश हमारा स्कूल भी ऐसा हो. फिलहाल, एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चिंताजनक वीडियो में, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल के बाथरूम को साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

स्कूल में पढ़ाई करने गए छात्रों से धुलवाया गया टॉयलेट

एक जिला प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शौचालय साफ करने के लिए बनाए जाने की एक तस्वीर गुरुवार को सामने आई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के बलिया में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने घोषणा की कि उन्होंने एक जांच शुरू कर दी है. फुटेज में बच्चे शौचालय की सफाई करते नजर आ रहे हैं जबकि एक शख्स उन्हें डांट रहा है. छात्र ने बाथरूम को ठीक से साफ नहीं करने पर उसे बंद करने की धमकी दी. बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने कहा कि वीडियो बुधवार को वायरल हो गया. वीडियो सोहवन क्षेत्र के पिपरा कला प्राथमिक विद्यालय का है. आदमी की पहचान अभी पता नहीं चल पाई है.

देखें वीडियो-

Primary School Students Made To Clean Toilet by Principle in Ballia, Uttar Pradesh.

The incident was reported from Pipra Kala Primary School of Sohav Block in Ballia. pic.twitter.com/oYaqqBhFJA

— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) September 8, 2022