जंगल गई 'दादी' अचानक हुई गायब, लोग खोजने गए तो देखा निगल गया अजगर और फिर...

Old Grandma In Indonesia Eaten Alive: इंडोनेशिया में रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. एक 22 फुट लंबे अजगर ने एक बुजुर्ग महिला को पूरा निगल लिया, और परेशान करने वाले फुटेज से पता चलता है कि कटे हुए सांप के भीतर उसके अवशेष पाए गए थे. पुलिस के मुताबिक, रविवार को जांबी क्षेत्र के एक बागान से 54 वर्षीय बुजुर्ग महिला जहरा रबर इकट्ठा करने गई थी, लेकिन जब जहरा घर नहीं आई तो उसकी तलाशी शुरू की गई. बेतारा जांबी पुलिस प्रमुख एकेपी हेराफा के मुताबिक, गायब होने पर उसके पति इलाके में तलाशी करने गए, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी की सैंडल, जैकेट, हेडस्कार्फ़ और चाकू ही मिले.

बुजुर्ग महिला को अजगर ने निगला

अगले दिन वह एक खोज दल के साथ उसी स्थान पर गए और अधिकारियों के अनुसार वहां उन्होंने एक विशालकाय अजगर को देखा जिसके शरीर के बीच फूला हुआ नजर आया. उन्हें शक हुआ कि कहीं अजगर ने उनकी पत्नी को तो नहीं निकल लिया. जंगली फुटेज में दिखाया गया है कि एक वॉलेंटियर ने अगजर के सिर को नीचे की तरफ से पकड़ हुआ है. वहीं अन्य लोग अजगर के पीठ पर पीटना शुरू कर दिया ताकि वह शव को उगले, लेकिन जब सफलना नहीं मिली तो उन्होंने अगजर के पीठ को चीरकर खोला और दादी के शव को बाहर निकाला.

A female rubber plantation worker in #Jambi province #Indonesia was found dead after being swallowed by a 6-meters-long python snake.@AJEnglish @BBCNews @trtworld @Reuters @NikkeiAsia @ChannelNewsAsia @telesurenglish @France24_en https://t.co/L0Z1OhcSWY pic.twitter.com/yF13OUqw92

— Hasto Suprayogo (@HastoSuprayogo) October 25, 2022