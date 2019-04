बेटी ने लिवर का 65 प्रतिशत हिस्सा देकर बचाई पिता की जान, लोगों ने तारीफ में कहा...

नई दिल्ली : अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा लाड़-प्यार देते हैं और बेटियों को मजबूरी समझते हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है. लेकिन कोलकाता में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर बेटियों को मजबूरी समझने वाले लोगों की मानसिकता में जरूर बदलाव आएगा. हुआ यूं कि कोलकाता की रहने वाली राखी दत्ता (19 वर्ष) के पिता के लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें लिवर प्रर्त्यपण कराने के लिए कहा. यह पल राखी और उसके परिवार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था.

राखी के कदम की जमकर तारीफ कर रहे

डॉक्टरों के परामर्श पर राखी ने अपने भविष्य की परवाह किए बिना पिता को अपने लिवर का 65 प्रतिशत हिस्सा दान कर दिया. राखी के इस कदम से उसके पिता की जिंदगी बच गई. आज लोग राखी के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इससे उन लोगों की मानसिकता बदल सकती है जो बेटियों को बोझ समझते हैं. राखी ने अपने इस कदम से न सिर्फ संकीर्ण भावना वाले लोगों को आइना दिखाया बल्कि पिता अपार प्रेम का उदाहरण समाज के सामने पेश किया.

हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर किया शेयर

राखी के इस कदम की सराहना करते हुए मशहूर कारोबारी हर्ष गोयनका ने अपने ट्विटर हैंडल से राखी और उसके पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिवर दान करने वाली प्रेरणादायक घटना का जिक्र किया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स राखी के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार हमेशा ही खास होता है. वहीं कुछ लोग ट्विटर पर एक बेटी के पिता के प्रति प्यार को सलाम कर रहे हैं.

Rakhi Dutta, a 19 year donated 65% of her liver to her father who was suffering from a serious liver ailment, without even thinking of the scars, pain or any future threat.

A daughter’s love for her father is always very special.

An answer to all who think daughters are useless.. pic.twitter.com/BMbRaMhM88

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 18, 2019