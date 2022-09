Horrifying Video: छोटी बच्ची को 1KM तक घसीटते हुए ले गई School की बस ड्राइवर, जब देखा तो ऐसा था हाल

School Bus Horrifying Video: एक भयानक वीडियो ऑनलाइन फिर से सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि एक छोटी लड़की को वाहन के रुकने से पहले एक स्कूल बस द्वारा 1,000 फीट से अधिक तक घसीटा जाता है. इस क्लिप को शुक्रवार को ट्विटर पर यूजर डीन ब्लंडेल ने शेयर किया. तब से अब तक इसे लगभग 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. छोटी बच्ची को स्कूल बस से उतरते देखा गया, जब उसका बैग दरवाजे में फंस गया, जिससे वह फंस गई. बस ड्राइवर छोटे बच्चे को नोटिस करने में विफल रही और बस की रफ्तार बढ़ा दी. ड्राइवर ने बच्ची को ध्यान नहीं दिया और लगातार गाड़ी तेज रफ्तार में चलाती रही. यह सब अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया.

बस ड्राइवर के चक्कर में बच्ची की जान फंसी

सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि कैसे बच्ची बस से नीचे उतरने लगी और ड्राइवर ने गेट बंद करते वक्त ध्यान नहीं दिया. स्कूल बस का गेट जब बंद हो रहा था तो बच्ची का बैग गेट में फंस गया और वह भी लटक गई. बस ड्राइवर व पीछे खड़ा शख्स भी उसे नहीं देख सका. गाड़ी तेज रफ्तार में चल दी और बच्ची गेट पर ही लटकी रही. काफी दूर तक पहुंचने पर जब ड्राइवर ने नजर दौड़ाया तो उसे आभास हुआ कि बच्ची तो गेट पर फंसी हुई है. उसने तुरंत ही गाड़ी रोकी और गेट खोलकर दौड़ी. इस फुटेज ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया. जबकि कुछ ने क्लिप को भयानक कहा, अन्य ने पूछा कि ड्राइवर को नोटिस करने में इतना समय कैसे लगा.

HOLY SHIT.

The little girl is miraculously fine, the bus driver has been fired. pic.twitter.com/uuijsrNn2U

— Dean Blundell (@ItsDeanBlundell) September 23, 2022