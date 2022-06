Funny Horse Video: नहीं था काम करने का मन, घोड़ी करने लगी सोने का नाटक, लोग बोले- ये तो हमारे जैसी है

Funny Horse Video: अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही काम से बचने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो एक बार फिर सोच लीजिए. इंटरनेट पर एक घोड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सोने का नाटक कर रही है क्योंकि उसका काम करने का मन नहीं है. अभिनेता और लेखक जिम रोज सर्कस ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें शुगर नाम की घोड़ी घास पर लेटी हुई है और ऐसा दिखा रही है जैसे वह सो रही है.

इसके कैप्शन में लिखा है, 'मिलिए शुगर से. वह सवारी नहीं कराना चाहती. अगर काठी लेकर शुगर के पास जाएंगे तो वह नीचे लेट जाएगी और सोने का नाटक करेगी. जब तक घुड़सवार चला नहीं जाएगा, जब तक वह आंखें ही नहीं खोलेगी.' शेयर किए जाने के बाद ये तस्वीर तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गई. अब तक इसे 476000 लाइक्स और 41000 रीट्वीट्स मिल चुके हैं.

Meet Sugar, she doesn't like to be ridden. If Sugar is approached with a saddle she lyes down and pretends to be asleep. Sugar refuses to open her eyes until the riders leave. pic.twitter.com/FWaKYoKlHx

