Running On Water: आप भी पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं! ट्रिक पता चल गई है..वीडियो भी आया सामने

आप भी पानी पर चल सकते हैं!

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि आप भी पानी पर चल सकते हैं! लेकिन इसके लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए. यह सब दिमाग का खेल है. अपने सप्‍ताह की शुरुआत खुद पर विश्वास और अपनी आकांक्षाओं के साथ करें. यह मंडे मोटिवेशन है.

दौड़ता हुआ उस पार चला जाता है

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक जंगल से निकलकर अचानक एक घोड़ा उस पानी में एंट्री मारता है. एंट्री मारते वक्त ऐसा लगा कि घोड़ा पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन वह पानी के ऊपर दौड़ता हुआ उस पार चला जाता है. इसे देखकर लोग कंफ्यूज हो गए कि वाकई में सच क्या है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस वीडियो का सच क्या है. लेकिन यह वायरल जरूर हो रहा है इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है.

पुष्टि नहीं हो पाई है

एक यूजर ने दावा किया कि अगर आपके दौड़ने की गत‍ि 67 मील प्रति घंटे से अधिक हो तब आप पानी में आसानी से दौड़ लगा सकते हैं. वैसे इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे यह घोड़ा आसानी से पानी में दौड़ लगा रहा है. अब इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहां पानी गहरा था या कम था. यह वीडियो कुछ पुराना बताया जा रहा है जो फि से वायरल हुआ है.

You too can walk on water if you believe you can. It’s all in the mind. Start your week believing in yourself and your aspirations. #MondayMotivation

pic.twitter.com/qh6h3mEVtw

— anand mahindra (@anandmahindra) March 6, 2023