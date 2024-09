काम, काम, काम... और फिर हॉस्पिटल: 25 साल की उम्र में हो गई ऐसी हालत, देखकर आएगी तरस

Hustle Culture: जल्दी उठना, एक कॉफी पीना और सीधे एक मल्टी-स्क्रीन सेटअप में कॉल और ऑफिस के एक मैराथन के लिए दौड़ जाना... आजकल ज्यादातर युवा इसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं. समय से पहले ही इतना ज्यादा वर्क लोड कि खुद के और अपनी शरीर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे. इसे ही हसल कल्चर कहा गया है और इसमें सिर्फ भागदौड़ भरी लाइफ है. खुद के लिए कुछ भी वक्त नहीं बचता. यह अक्सर अधिक काम करने की ओर ले जाता है और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. हाल ही में, एक वास्तविक जीवन उदाहरण ने इंटरनेट का ध्यान आकर्षित किया: मुंबई के एक उद्यमी को चल रहे "हसल संस्कृति" को अपनाने के दबाव के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.

AI-स्टार्टअप सोशल्स ऐप के फाउंडर कृतार्थ मित्तल ने अंततः एक ऐसी लाइफस्टाइल को चुना, जिसमें पूरी रात जागना, कम नींद और अनहेल्दी खाना शामिल था. इन सभी ने उन्हें अस्पताल का पूरा चक्कर लगाने के अलावा कुछ नहीं दिया. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ले जाते हुए, उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से अपनी एक तस्वीर शेयर की और हसल कल्चर के खतरों के बारे में चिंता व्यक्त की.

Hustle culture comes with a cost — some you incur right away and some over decades.

Choice is yours, I'm just here to show you the ugly side of it so you don't get swayed easy.

This is me after pulling all-nighters, sleeping for <5-6 hours, and no diet plan: pic.twitter.com/NcksKnwr7h

