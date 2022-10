IFS Parveen Kaswan: इस फेमस IFS अधिकारी को मिला 9700 रुपये में जॉब करने का ऑफर, बदले में दिया ये जवाब

Fraud Job Offer: आज का दौर डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. यहां पैसे की लेन-देन से लेकर सामान खरीदने तक ज्यादातर चीजों के लिए डिजिटल भुगतान किया जा रहा है. दुनिया जितनी तेजी से ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जा रही है, वैसे ही फ्रॉड करने वाले भी डिजिटल होते जा रहे हैं. जालसाज पहले लोगों को फोन कर ओटीपी मांगते थे लेकिन दुनिया सतर्क हुई तो चोरों ने भी अपना पैंतरा बदल लिया. आजकल लोगों से 5G एक्टिवेशन के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, तो किसी को नौकरी देने के मैसेज आ रहे हैं. ऐसा ही एक फ्रॉड मैसेज IFS परवीन कासवान (Officer Parveen Kaswan) को आया है. इस मैसेज का स्क्रीनशॉट अधिकारी ने अपने ट्विटर पर साझा किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

क्या है मैसेज में?

परवीन कासवान ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि उसमें लिखा है कि हमारी कंपनी ने आपका रिज्यूम को देख लिया है और आपकी सैलरी 9700 रुपये है. इसके बाद कॉन्टेक्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप लिंक (WhatsApp link) भी मैसेज के साथ अटैच है. 11 अक्टूबर को ऑफिसर ने इसे अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर किया था. पोस्ट के कैप्शन ने कासवान ने लिखा कि फाइनली मुझे नौकरी का ऑफर मिला है. अब मुझे क्या करना चाहिए,मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूं!

Finally got the job offer. Now confused what to do. pic.twitter.com/zTm79pbVZg

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 11, 2022