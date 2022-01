सिर्फ 40 सेकंड में 47 पुशअप्स, भयंकर सर्दी में बर्फ के ऊपर इंडियन आर्मी के जवान ने दिखाया ऐसा टैलेंट

Viral Video: ठंड के मौसम में एक्सरसाइज करते हुए बीएसएफ के एक जवान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस कड़ाके की ठंड में 40 से अधिक पुश-अप्स पूरा करते हुए एक वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. बर्फबारी के बीच ऐसी हिम्मत दिखा पाना हर किसी की बात नहीं है. अच्छे से अच्छे लोग 10 से 20 पुश अप्स करने में हांफने लग जाते हैं, लेकिन ऊंचे पहाड़ पर स्नोफॉल के दौरान बर्फ के बीच नंगे हाथ से पुश-अप्स करना आसान नहीं.

वीडियो को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आधिकारिक ट्विटर प्रोफाइल द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें भारतीय जवान पूरी तरह से बर्फ से भरे मैदान पर 47 पुश-अप्स को केवल 40 सेकंड में पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है.

बीएसएफ के आधिकारिक ट्विटर प्रोफाइल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है. बर्फीले क्षेत्र में एक्सरसाइज करते हुए एक जवान की क्लिप न केवल देखने में अविश्वसनीय है, बल्कि आपको हैरानी में डाल सकती है. वीडियो में सेना का एक जवान पूरी तरह से बर्फ से भरी जमीन पर पुश अप कर रहा है. जवान ने सिर्फ 40 सेकेंड में 47 पुश अप्स किए, जिसका जिक्र वीडियो के कैप्शन में है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, '40 सेकंड, 47 पुश अप्स, आगे बढ़ते रहो #FitIndiaChallenge.'

One Handed Push Ups.

How many can YOU?

Bring it ON.#FitIndiaChallenge@FitIndiaOff@IndiaSports@PIBHomeAffairs https://t.co/HxadaZ3CcH pic.twitter.com/pcRwl2kTks

— BSF (@BSF_India) January 23, 2022