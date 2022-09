Survives After Train Passes Over Man: उत्तर प्रदेश के भरथना रेलवे स्टेशन (Bharthana Railway Station) पर एक ट्रेन के उसके ऊपर से गुजरने के बाद एक व्यक्ति की जान बच गई, जिसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है. घटना मंगलवार सुबह की है, जब भोला सिंह नाम का एक यात्री आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी के जनरल क्लास में चढ़ने के प्रयास में रेलवे ट्रैक पर फिसल कर गिर गया. घटना के एक वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी 17-कोच की ट्रेन गुजर रही है, जबकि भोला प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच की संकरी जगह में नीचे फंसा हुआ है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है.

ट्रेन पर चढ़ते वक्त बुरी तरह फिसला शख्स

चमत्कारिक रूप से जिंदा बचने के बाद वह व्यक्ति जल्द ही ट्रैक से उठता है, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं दिखाई देती. फिर वह पटरियों पर पड़े अपने बैग को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और मौके पर मौजूद चिंतित यात्रियों को धन्यवाद देता है. सौभाग्य से, उसे केवल कुछ चोटें आईं और बाद में एक निजी क्लिनिक में उनका इलाज किया गया. वीडियो को कैप्शन के साथ ट्वीट किया गया, 'भोला सिंह के रूप में पहचाना गया एक यात्री भरथना रेलवे स्टेशन (इटावा) में आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी पर चढ़ने का प्रयास करते समय ट्रैक पर गिर गया। भोला बिना किसी चोट के बच गया.'

देखें वीडियो-

Earlier in the morning, a passenger identified as Bhola Singh fell on track while attempting to board Agra Fort-Lucknow junction intercity at Bharthana railway station (Etawah). Bhola survived without any injury. pic.twitter.com/WHODSvb5Nv

— Subodh Srivastava (@SuboSrivastava) September 6, 2022