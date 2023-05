Indian Railways: देश में सबसे छोटा है इस रेलवे स्टेशन का नाम, शुरू होते ही हो जाता है खत्म!

देश में सबसे छोटे नाम वाला है ये स्टेशन

भारतीय ट्रैक पर चलने वाली यात्री ट्रेनें लगभग हर महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकती हैं, लेकिन रुकने के वक्त यात्री यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर वह कौन सा रेलवे स्टेशन है. अब आपको हम एक ऐसा नाम बताने जा रहा है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, भारत कई रेलवे स्टेशन के नाम मजेदार हैं तो कुछ चौंकाने वाले भी हैं. किसी रेलवे स्टेशन का नाम बहुत ही बड़ा तो किसी का बेहद ही छोटा है. आज हम आपको सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन से रूबरू करवाते हैं.

Did You Know?

Ib Railway Station in Odisha has the shortest name amongst all stations on the Indian Railways Network. It derives its name from the Ib River, which is a tributary of Mahanadi. pic.twitter.com/rkwdTdNNVl

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 25, 2022