Indian Railways: स्टेशन पर 9 घंटे लेट आई ट्रेन तो खुशी से झूम उठे पैसेंजर, जमकर किया डांस; देखें Video

Dance As Train Arrives: भारत में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और कई ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिसके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. ट्रेन की लेट-लतीफी होना तो आम है, लेकिन जब घंटों इंतजार के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो यात्री खुशी से झूम उठते हैं. ठंड का सीजन शुरू हो चुका है और कोहरे के चक्कर में ट्रेन भी लेट होने लगी हैं. इंटरनेट पर एक नए वीडियो में यात्री 9 घंटे के लंबे इंतजार के बाद अपनी विलंबित ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर देखकर बेहद ही खुश हो गए. हार्दिक बोंथु नाम के एक ट्विटर यूजर ने कई घंटे तक लेट होने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद खुशी से झूमने वाले वाले यात्रियों का एक वीडियो शेयर किया है.

ट्रेन आने की खुशी में झूमकर नाचे यात्री

खुशी मनाते हुए यात्रियों की एक झलक ट्विटर पर पोस्ट की. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'हमारी ट्रेन 9 घंटे लेट हो गई. ट्रेन के आने पर लोगों ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया.' वीडियो में, ढेर सारे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए देखा जा सकता है और ट्रेन के आने की उम्मीद में ट्रेन की पटरी की ओर ध्यान से देखते हैं. जैसे ही लोगों ने यह देखा कि ट्रेन ने आखिरकार प्लेटफॉर्म पर आने वाली है तो इंतजार कर रहे यात्री खुशी से झूम उठते हैं और नाचने लगते हैं. सभी यात्री लंबे इंतजार के खत्म होने का जश्न मनाते हैं. यह वीडियो अब ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है.

Our train got late by 9 hours. This is how people reacted when it arrived. pic.twitter.com/8jteVaA3iX

— Hardik Bonthu (@bonthu_hardik) November 27, 2022