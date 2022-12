घुटने से भी ऊपर जमी बर्फ में घुसकर देश की रक्षा करते हैं हमारे भारतीय सैनिक, रोंगटे खड़े देगा ये Video

Indian Army Video: सोशल मीडिया पर मौजूद कई वीडियो में भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों को कठोर परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए देखा जा सकता है. एक आर्मी जवान होने के नाते कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे हद से ज्यादा गर्मी हो या फिर गहरे बर्फ के अंदर डटे रहने की बात हो. हर जगह भारतीय सैनिक डटे रहते हैं और देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार होते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लेंगे. यह वीडियो आपको हैरानी में डाल सकता है.

बर्फ की चादर में घुसकर देश की रक्षा कर रहे जवान

मेजर जनरल राजू चौहान ने ट्विटर पर राइफल के साथ गहरे बर्फ में एक सैनिक को पेट्रोलिंग करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. हालांकि, वीडियो का स्थान और समय अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन सैनिक द्वारा दिखाया गया साहस किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. एक सेना के जवान को घुटने से भी ऊंची बर्फ से गुजरते हुए देखा जा सकता है. घुटने तक बर्फ में जवान आगे की ओर बढ़ रहा होता है. उसके आगे बढ़ने में बेहद ही कठिनाई होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और राइफल के साथ आगे की ओर बढ़ता जाता है. जहां हम दिल्ली की सर्दी में कंपकंपा रहे हैं, वहीं हमारे जवान सरदह पर खतरनाक ठंड का सामना करते हैं.

वीडियो देखकर लोगों की सिट्टी-पिट्टी हुई गुल

वीडियो में सैनिक अपनी रायफल के साथ खुद को संतुलित करता है. इतना ही नहीं, वह जब आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो वह उसके चेहरे पर मुस्कान भी देखी जा सकती है. मेजर ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "इस युवा सैनिक के चेहरे पर मुस्कान देखें."

देखें वीडियो:

Notice the smile on face of this young soldier pic.twitter.com/emejbSmbNP

— Maj Gen Raju Chauhan, VSM (veteran) (@SoldierNationF1) December 25, 2022