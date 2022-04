इस भारतीय छात्र ने वो कर दिखाया, जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका; सुनकर आपको होगा गर्व

Viral News: जब से रूस ने यूक्रेन (Ukraine Russia War) पर हमला किया है, दुनिया इस देश के साथ एकजुटता से खड़ी हुई है. कई व्यक्ति और संगठन यूक्रेन के लिए चंदा जुटाने के लिए एक साथ आएं. युद्ध के परिणामस्वरूप, लाखों लोग विस्थापित हुए और दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं. युद्धग्रस्त राष्ट्र के पीड़ितों को सहायता प्रदान करते हुए एक 15 वर्षीय भारतीय लड़के ने अब पड़ोसी देशों में यूक्रेनी शरणार्थियों को जोड़ने में मदद करने के लिए एक ऐप बनाया है.

तेजस रविशंकर (Tejas Ravishankar) के रूप में पहचाना जाने वाला युवा लड़का सिकोइया इंडिया के प्रबंध निदेशक जीवी रविशंकर का बेटा है. सॉफ्टवेयर डेवलपर तेजस ने महज दो हफ्ते में ऐप तैयार कर लिया. तेजस ने गुरुवार को गूगल प्लेस्टोर पर ऐप का लिंक ट्वीट किया और लिखा, 'Refuge की शुरुआत- यूक्रेन में अपने घरों से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए. Refuge वह जगह है जहां सहायता की पेशकश करने वाले व्यक्ति उन लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है. कृपया इस शब्द को वायरल करने के लिए रीट्वीट करें.'

Launching Refuge - To help those displaced from their homes in Ukraine

Refuge is where individuals offering help connect with those who require help.

Please Retweet to spread the word

Download for Android now: https://t.co/qjerMUgIn2 pic.twitter.com/ZGHRMYrtrf

— Tejas (@XtremeDevX) March 31, 2022