Motivation: चाय बेचने वाला शख्स ऐसे बन गया अधिकारी, महिंद्रा का रिएक्शन हुआ वायरल

Mahindra On Twitter: आनंद महिंद्रा के ट्वीट्स और रिप्लाई अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीतने में सफल हो जाते हैं. एक बार फिर से महिंद्रा का जवाब आपका दिल खुश कर देगा. दरअसल सोशल मीडिया (Social Media) पर एक शख्स ने अपने पिता की इंस्पिरेशनल कहानी शेयर की और अपने पिता के सफर के बारे में बताया. इस शख्स के पिता ने एक चाय वाले से एक अधिकारी (Officer) बनने तक का सफर तय किया. इस पर महिंद्रा का जवाब लोगों की अटेंशन बटोर रहा है.

चाय वाले से अधिकारी बना पिता

सुंदर शेट्टी (Sunder Shetty) ने बताया कि 1965 में उसके पिता महिंद्रा कैंटीन के कारखाने में चाय बेचा (Tea Seller) करते थे. लेकिन कंपनी ने शेट्टी के पिता की स्किल्स को देखते हुए उन्हें वेल्डिंग सेक्शन में नौकरी का ऑफर (Job Offer) दे दिया. पहले आप भी सुंदर शेट्टी के इस वायरल (Viral) ट्वीट को जरूर पढें...

Hi Anand Sir. This is Sunder Shetty here. My father started his career as a tea boy in 1965 around at Canteen of Mahindra Kandivali factory. Later on looking his ability officer offered him a job at welding section of the factory.

— Sunder Shetty (@cloudcomptng) May 24, 2022