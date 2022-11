Inspirational Video: छोटी बच्ची ने सिर्फ एक पैर से रफ्तार में की स्केटिंग, तालियों से गूंज उठा पूरा स्टेडियम

Argentine National Champion Mily Trejo: जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इच्छाशक्ति व्यक्ति को दृढ़ रहने में सक्षम बनाती है. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद टैलंटेड लोग अक्सर नेटिजन्स की प्रशंसा जीतते हैं. अर्जेंटीना में स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप के दौरान एक दिल को छू लेने वाली क्लिप वायरल हो गई और लोगों को बेहद ही इमोशनल कर दिया. गुड न्यूज कॉरेस्पोंडेंट द्वारा साझा की गई क्लिप में एक दिव्यांग लड़की माइली ट्रेजो को दिखाया गया है, जिसके पास केवल एक पैर है और वह एक रिंक पर सहजता से स्केटिंग कर रही है. जब लोग वहां इकट्ठा हुए तो जोर-जोर से चिल्लाने और सपोर्ट करने लगे.

लड़की ने बेहद ही शानदार तरीके से की स्केटिंग

वहीं लड़की अपनी बाहों को पकड़े हुए और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित करती हुई दिखाई दे रही है. करतब पूरा करने के बाद लड़की अपनी मां की ओर सरकती है और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसे एक गर्मजोशी से गले लगाती है. क्लिप के कैप्शन में लिखा, 'कुछ भी असंभव नहीं है. माइली ट्रेजो स्केटिंग की अर्जेंटीना राष्ट्रीय चैंपियन हैं. अंत में मां को लगाया गले.' शनिवार को साझा किए जाने के बाद से क्लिप को ट्विटर पर 12,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. लड़की के प्रयास ने कई लोगों को ऑनलाइन प्रेरित किया.

Nothing is impossible.

Mily Trejo is the Argentine National Champion of adaptive skating.

Mom’s hug at the end.

pic.twitter.com/WKDcoDRqlU

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) November 4, 2022