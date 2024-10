इजराइली मां ने 9 महीने के बेटे को बचाने के लिए दे दी खुद की जान, पढ़ें दिल टूट जाने वाला किस्सा

Israel Iran War: तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में हुए एक हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक इजरायली महिला भी शामिल थी. इसके अलावा, कम से कम 16 अन्य घायल हो गए जब दो हमलावरों ने M16 राइफल और चाकू का उपयोग करके लोगों को निशाना बनाया. हमास ने बाद में हमले की जिम्मेदारी ली, हमलावरों की पहचान मोहम्मद मेसेक और अहमद हिमौनी के रूप में की. पुलिस और आम लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हमलावरों को मौके पर ही गोली मार दी. मेसेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हमौनी गंभीर रूप से घायल हो गया.

बेटे को बचाते-बचाते मर गई

सीगेव-विगडर नाम की एक इजराइली मां ने अपने 9 महीने के बेटे को बचाते हुए वहीं मर गई. उसने 2023 में शादी की थी. उनके पति यारी ने कहा, "मैं गाजा में सर्विस कर रहा था, और मैं बेटे के जन्म पर उसके साथ रहने आया था. वह मेरी प्यारी और एक ग्रेट मां थी, प्रकाश और प्यार से भरे हुए." इजराइल के आधिकारिक एक्स पेज ने मां की एक तस्वीर शेयर की, जो मौके पर ही मर गई और लिखा, "उसने अपने बेटे की जान बचाई. कोई शब्द नहीं हैं. बस दिल टूट गया. शहीदों की यादगार आशीर्वाद हो." पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए एक यूजर ने सुझाव दिया, "इसलिए इस युद्ध को रोक दो."

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.

She saved his life.

There are no words. Only heartbreak

May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7

— Israel(@Israel) October 2, 2024