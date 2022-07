अपनी मूंछों पर ताव देती है ये महिला, इंटरनेट पर छाई तो बोली- मैं इसके बिना नहीं जी सकती क्योंकि...

Kerala Woman Can't Live Without Her Moustache: आपने अक्सर मूछों पर ताव देना सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी महिलाओं को अपने मूछों पर ताव देते हुए देखा है? क्यों रह गए ना हैरान. केरल के कन्नूर जिले की एक महिला सालों से गर्व से अपनी मूंछों पर ताव दे रही है. लोगों द्वारा बार-बार टोका जाता है, लेकिन इससे उसपर कुछ भी असर नहीं होता बल्कि उसे इस बात का गर्व है कि उसके पास मूंछ है. हालांकि, अभी तक मूछों को शेव करने की कोई योजना नहीं है.

शायजा को अपनी मूंछों पर है नाज

35 वर्षीय शायजा ने अपने ऊपरी होंठों पर मूछों को रखने का फैसला किया. महिला ने बताया कि पहले पतले बाल आते थे और फिर धीरे-धीरे वह दिखने लगे और इससे उसे कोई भी शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि इससे वह खुश हो गई. शायजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैं अब इसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती. जब कोविड महामारी शुरू हुई, तो मुझे हर समय मास्क पहनना पसंद नहीं था क्योंकि इसने मेरा चेहरा ढक रखा था.'

अपनी मर्जी से जीना चाहती है यह महिला

शायजा के मुताबिक, वह मूछों पर बयान नहीं देना चाहती बल्कि जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती है. उसने कहा, 'मैं बस वही करती हूं जो मुझे पसंद है. अगर मेरे पास दो जीवन होते, तो शायद मैं एक-दूसरे के लिए जी पाती.' शायजा की मूछें अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं जिसे वह बेबाकी से रखती हैं. उसने Onmanorama से कहा कि लोग अक्सर उसकी शक्ल के कारण उसका मज़ाक उड़ाते हैं. लेकिन शायजा ने मूछें नहीं हटाईं क्योंकि उन्हें इससे प्यार है.

कई बार करवा चुकी है अपनी सर्जरी

शायजा ने कहा कि उनके पति या परिवार के सदस्यों को भी उनकी मूंछों पर आपत्ति नहीं है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके लुक के बारे में क्या कहते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि शायजा की पांच साल पहले हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी हुई थी. कुल मिलाकर, वह एक दशक में छह सर्जरी कर चुकी हैं.उसके ओवरी से सिस्ट को हटाने के लिए एक सर्जरी की गई, जबकि दूसरे में उसके ब्रेस्ट से एक गांठ निकाली गई.

इन स्वास्थ्य समस्याओं ने केवल शायजा और उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया कि उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहिए. शायजा ने जोर देकर कहा कि उसने काफी आत्मविश्वास बनाया है और अब चाहती है कि उसकी बेटी को यह रवैया उससे विरासत में मिले.

