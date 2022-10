बच्चे ने अंग्रेजी में लिखी ऐसी कविता, मां ने 2 साल बाद देखा तो ट्विटर पर शेयर कर कही ये बात

Woman Shares Poems Written By Son: यह कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे अप्रत्याशित होते हैं और बेहद कम ही लोग जान सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. फिलहाल, आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि एक महिला ने अपने बेटे द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं ट्विटर पर शेयर कीं, जब वह दूसरी कक्षा में था और जब दो साल पहले ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थीं. पोस्ट ऑनलाइन वायरल हो गया है और लोग इसकी खूब वाहवाही कर रहे हैं. अब वायरल हो रहे इस पोस्ट को Stephantom नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें उनके बेटे द्वारा लिखी गई चार कविताओं को अपनी लिखावट में दिखाया गया है.

छोटे बच्चे ने अपने अंदाज में लिखी कविता

उस बच्चे ने अपनी स्कूल की कॉपी में लिखा, 'मुझे लगता है कि मेरे पास एक कविता के लिए एक आइडिया था, लेकिन अब यह मेरे दिमाग से बाहर जा चुका है और घर में कहीं घूम रहा है.' महिला के बेटे ने मदर्स डे पर भी कुछ ऐसा ही लिखा था. उसने अपने स्कूल की कॉपी में लिखा, 'आप कांटों के साथ तने पर गुलाब की तरह खूबसूरत हो. क्योंकि कभी-कभी आपको गुस्सा आता है.' पोस्ट का कैप्शन में लिखा, 'चौथे ग्रेड के बच्चे ने इसे दो साल पहले डिस्टेंस लर्निंग के दौरान लिखा था.' मां को अपने बेटे की लिखी कविता को दो साल बाद देखा तो ट्विटर पर शेयर किए बिना रह नहीं पाई.

4th grader wrote this during distance learning two years ago. pic.twitter.com/GMKrzo6Vb2

— StePHANTOM BOOcianovic (@grubreport) October 25, 2022