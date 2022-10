King Charles and Princess Diana: दुनिया की सबसे 'रॉयल शादी' के केक का टुकड़ा, हो सकता है नीलाम!

41 Year Old Cake Piece To Be Auctioned: नीलामी की बात सुनते ही आपके दिमाग में कोई महंगा सा घर या आलीशान सी प्राचीन पेंटिंग जैसी चीजें दिमाग में आने लगती होंगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा केक का टुकड़ा भी नीलाम (Auction) हो सकता है. ये बात भले ही हैरान करने वाली है लेकिन जल्द ही सच भी हो सकती है.

41 साल पुराना केक का पीस

रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमारी डायना और राजकुमार चार्ल्स की शादी के एक केक (Wedding Cake) का टुकड़ा नीलामी के लिए जा रहा है. 1981 में हुई इस शाही शादी में 3,000 से भी ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे. इनमें से एक मेहमान निगेल रिकेट्स (Nigel Ricketts), जिनका पिछले साल निधन हो गया था, ने 41 साल पुराने शादी के केक के टुकड़े को संरक्षित करके रखा था.

हो सकती है नीलामी

जानकारी के लिए बता दें कि केक की नीलामी यूके में डोर और रीस ऑक्शन द्वारा की जाएगी. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक केक के टुकड़े का प्री सेल एस्टिमेट (Pre Sale Estimate) 27,000 रुपये से भी ज्यादा बताया जा रहा है. केक को उसके ओरिजनल बॉक्स में पैक किया गया है. हालांकि शादी के लिए 23 आधिकारिक वेडिंग केक बनाए गए थे. देखने से ऐसा लगता है कि टुकड़ा सेंटरपीस फ्रूटकेक (Fruit Cake) से आया है. इस केक में 5 लेयर्स थीं और ये 5 फीट लंबा था.

वेडिंग ऑफ द सेंचुरी

इसी केक (Cake) का एक टुकड़ा 2014 में GBP 1,375 में बेचा गया था यानी 1,27,000 रुपये से भी ज्यादा में इस केक के पीस की नीलामी हो चुकी है. प्रिंसेज डायना और किंग चार्ल्स III की शादी 29 जुलाई 1981 को हुई थी. इसे टीवी पर लाखों लोगों ने देखा और इसे 'वेडिंग ऑफ द सेंचुरी' भी कहा गया. हालांकि, इनकी शादी (Wedding) कामयाब नहीं हो पाई और दोनों कानूनी रूप से 1992 में अलग हो गए.

