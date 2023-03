CCTV: क्लास में महिला टीचर ने लड़के से ऐसा क्या बोल दिया, उसने फर्श पर पटककर लात-घूंसों से पीटा

छात्र वीडियो गेम खेल रहा था

दरअसल, यह घटना फ्लोरिडा की बताई जा रही है. इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना फ्लोरिडा के एक स्कूल की है. यहां क्लास के दौरान एक छात्र वीडियो गेम खेल रहा था और टीचर ने उसे ऐसा करने से मन कर दिया. बार-बार मन करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो उसने छात्र का वीडियो गेम डिवाइस जब्त कर लिया. इसके बाद जो हुआ वह वायरल हो गया.

फर्श पर उसे धकेल दिया

टीचर से उस लड़के की कहासुनी हो गई और यह इतना बढ़ गई कि लड़के ने विकराल रूप रख लिया. गुस्से में लड़के ने अपनी टीचर को स्कूल के बरामदे की तरफ दौड़ा लिया और आगे फर्श पर उसे धकेल दिया. इसके बाद उसने आव देखा ना ताव बस मुक्के बरसाने शुरू कर दिए. आखिर में हुआ यह कि टीचर बुरी तरह फर्श पर बेहोश हो गई और उस लड़के ने तब तक उसे मारा जब तक लोग वापस आकर उसे छुड़ाने नहीं लग गए.

इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि छात्र की ऐसी हरकत देखकर कुछ लोग टीचर को बचाने के लिए दौड़ कर वहां आए. घटना में टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई है. लड़के को मौके से अरेस्ट किया गया है और उस पर मामला दर्ज किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी गुस्से में हैं.

The story is this teacher took away his Nintendo and he chased her down and beat the hell out of her.

What is wrong with these kids… pic.twitter.com/83wPdja2yt

