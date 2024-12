दुनिया की सबसे पुरानी चिड़िया ने दिया अंडा, साल 1956 में हुई थी इसकी पहचान

Laysan Albatross world oldest bird: दुनिया भर में कई तरह की चिड़ियां की प्रजातियां पाई जाती हैं, और हर चिड़ीया की जीवन प्रत्याशा अलग-अलग होती है. कुछ चिड़ियां 2 से 5 साल तक जीवित रहती हैं, जबकि कुछ चिड़ियां 60 से 70 साल तक जीवित रह सकती हैं. अगर हम दुनिया की सबसे पुरानी चिड़ीया की बात करें, तो वह है विजडम. यह जंगली चिड़ीया अब 74 साल की हो चुकी है.

लेसन अल्बाट्रॉस प्रजाति की पक्षी आमतौर पर 12 से 40 साल तक जीवित रहती हैं, लेकिन विजडम नामक यह चिड़ीया 74 साल की हो चुकी है. यह न केवल इतनी लंबी उम्र तक जीवित रही, बल्कि 74 साल की उम्र में उसने अंडा भी दिया है. इस कारण से विजडम अब दुनिया की सबसे उम्रदराज अंडा देने वाली चिड़ीया बन गई है. इस चमत्कारी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब चर्चा हो रही हैं.

SHE DID IT AGAIN!

Wisdom, the world’s oldest known wild bird, is back with a new partner and just laid yet another egg.

At an approximate age of 74, the queen of seabirds returned to Midway Atoll National Wildlife Refuge last week and began interacting with a male. pic.twitter.com/6qomvs0rKL

— USFWS Pacific (@USFWSPacific) December 3, 2024